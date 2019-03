Oeps: winkel geeft per ongeluk gratis spullen weg

Een gek beeld op een site voor tuinspullen vanmorgen: Prijs plantenbak: 0, Prijs kamerplant: 0. Prijs tuinset: 0.

Het klonk te mooi om waar te zijn en dat was het ook. De spullen waren niet echt gratis, de winkel had een foutje gemaakt.

Verzendkosten

Helemaal gratis waren de spullen niet. Er kwamen nog wel verzendkosten bij. Het is nog niet bekend hoeveel bestellingen er zijn gedaan en wat daar nu mee gaat gebeuren. De prijzen op de site zijn nu weer normaal.

Trucje

Sommige mensen denken dat het een trucje was om op een grappige manier in het nieuws te komen. En dat is dus goed gelukt.