Grote fouten gemaakt bij de zaak van Anne Faber

Nieuws over een nare moordzaak. Vandaag is bekend geworden dat er grote fouten zijn gemaakt rondom de zaak van Anne Faber.

Iets meer dan een jaar geleden was Anne Faber groot in het nieuws. Het meisje van 25 jaar verdween nadat ze een stuk ging fietsen. Agenten, vrijwilligers en zelfs het leger gingen naar haar op zoek. Na bijna twee weken werd haar lichaam gevonden. De dader heeft Anne gedood en onder andere mishandeld.

Wat is er gebeurd?

De man woonde in een psychiatrische kliniek omdat hij eerder onder andere gewelddadige dingen had gedaan. Ondanks de strenge regels van de kliniek, blijkt nu dat hij drie keer per dag alleen naar buiten mocht.