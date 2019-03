Minister van Financiën beantwoordt vragen van kinderen

Wopke Hoekstra is de minister van Financiën. Hij bepaalt waar Nederland al het geld aan uitgeeft. Normaal moet hij bij persconferenties vragen beantwoorden van lastige journalisten, maar vandaag zijn kinderen aan de beurt.

Voor hun schoolkrant, vlog of hun eigen YouTube-kanaal mochten zij in Den Haag vragen stellen aan de minister. Je ziet het in de video hierboven.

Week van het Geld

Dit is bedacht vanwege de Week van het Geld. Kinderen leren deze week hoe je het beste met geld kunt omgaan. Eerder maakten we daar deze video over: