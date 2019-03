Wordt deze vrouw de nieuwe Max Verstappen?

Beitske vindt auto's al leuk sinds ze 5 jaar was. Op Instagram schrijft ze dat ze niet kan wachten tot het seizoen begint. Ze moet nog wel even geduld hebben, want de eerste race is op 3 mei in Duitsland.

beitskevisser

❗️I made it❗️Very happy to be in the final 18 who will race in the @wseriesracing this year! Can’t wait for the season to start😉💪