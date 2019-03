Veel minder vlinders dan honderd jaar geleden

Het gaat niet goed met vlinders in Nederland. In 100 jaar tijd is het aantal vlinders met ruim 80 procent afgenomen. 15 soorten zijn zelfs helemaal verdwenen.

Dat komt onder meer doordat er weinig ruimte is voor wilde bloemen in Nederland. Juist daar komen vlinders graag op af. In de bossen gaat het ietsjes beter. Daar worden iets meer vlinders geteld.

Zorgen

Ook in andere Europese landen gaat het slecht met de vlinders.

Natuurorganisaties maken zich daar zorgen om. Om de vlinder te helpen, worden er de komende tijd bloemen gezaaid. Ook kinderen gaan daarbij helpen. Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal.