Magneetvissen populair, 'maar pas op voor bommen'

Stein, Tim, Bas en Ruben gaan vaak samen magneetvissen. Begin deze maand vonden ze zelfs een scooter in het water:

Vangst van vandaag: • paar schroefjes • totaal 30 cent • BBQ • een scooter ======================================== Gevangen met: Terror magneet & dreghaak van @magnetarvismagneet.nl ======================================== We hebben na de vangst van de scooter, de politie gebeld. Die hebben de scooter terug gebracht naar de eigenaar.

Bom-deskundigen maken zich zorgen over magneetvissen, omdat er ook weleens explosieven uit de Tweede Wereldoorlog worden gevonden. Daardoor is het in sommige gemeenten verboden.

Advies

Als je toch per ongeluk een bom of ander explosief vindt, moet je gelijk de politie waarschuwen en er vooral niet zelf aankomen.