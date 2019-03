Mogen ouders alles van hun kind delen op social media?

Op social media is discussie ontstaan over hoeveel ouders van hun kinderen online mogen delen. Dat komt door een foto die actrice Gwyneth Paltrow op Instagram had gezet. Op de foto zie je Gwyneth en haar dochter Apple in een skilift.

Onder de foto reageert Gwyneth's dochter Apple boos: 'Mam, we hebben het hierover gehad. Je mag niks posten zonder mijn toestemming.' Gwyneth reageert daarop en zegt 'Je gezicht is niet eens te zien'.

Wie heeft gelijk?

Sommige mensen vinden dat Apple gelijk heeft. Zij vinden het niet eerlijk dat Gwyneth zonder toestemming foto's deelt.

Anderen vinden het een beetje zielig voor Gwyneth. Het is best gênant dat haar dochter op Instagram laat zien dat ze boos is op haar moeder.

Jouw mening

We zijn benieuwd naar jouw mening over dit onderwerp. Mogen jouw ouders altijd foto's van jou online zetten, of juist niet? Reageer op onze stelling!