Groot applaus voor brandweer na ontruiming theater

In Hoorn moesten vrijdagavond alle bezoekers opeens het theater uit omdat er rook in het gebouw was. De optredens waren toen nog niet begonnen.

Al gauw bleek het weer veilig te zijn en mocht iedereen weer naar binnen. Eén van de artiesten wilde voordat hij begon nog wel even de brandweer bedanken. Hij vroeg om applaus en liet ze één voor één het podium op komen: