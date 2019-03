Mysterie opgelost: zeekoeten zijn gestorven van de honger

Vorige maand spoelden meer dan 20.000 dode zeekoeten aan op Nederlandse stranden. Deskundigen wisten niet waarom dat gebeurde. Nu blijkt dat de dieren zijn gestorven van de honger.

Gif

Deskundigen dachten dat de dieren waren gestorven doordat er een giftige stof in het zeewater zit. Onderzoekers bekeken 100 dode zeekoeten van buiten en van binnen.

Verzwakt

De dieren waren erg verzwakt en hadden maar weinig voedsel in hun maag. Daardoor weten de onderzoekers nu zeker dat de dieren van de honger gestorven zijn. Waarschijnlijk komt dat doordat er een tijdje maar weinig voedsel was voor de dieren.

De zeekoet wordt niet met uitsterven bedreigd. In de Noordzee zijn er nu nog zo'n 2 miljoen.

Toen nog onduidelijk was wat er aan de hand was, maakten we deze video over het onderzoek: