Klimaatstaker Greta krijgt belangrijke prijs

Greta vindt dat de politiek niet genoeg doet voor het klimaat. Daarom ging ze vorig jaar een paar weken niet naar school om actie te voeren. Daarna kwamen er in veel landen grote klimaatprotesten van jongeren.

Greta is ook genomineerd voor een Nobelprijs. Dat is een prijs voor iemand die iets belangrijks heeft gedaan voor de wereld. Begin oktober wordt duidelijk of ze gewonnen heeft.