FC Utrecht herdenkt slachtoffers van aanslag op tram

In het stadion hield iedereen voor de wedstrijd een minuut stilte voor de slachtoffers. Ook was er een spandoek te zien met daarop de tekst 'Utrecht buigt nooit'.

In de 18e minuut gingen de mensen op de tribune klappen voor alle hulpverleners. Tijdens de aanslag hebben bijvoorbeeld veel politie-agenten hard gewerkt, net als mensen van de ambulances. Het applaus was in de 18e minuut, omdat de aanslag op 18 maart was.