Ziekenhuis doet test met slimme bedden

Het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam gaat een test doen met slimme ziekenhuisbedden. Ze hebben er maar liefst 850 smart-bedden.

Speciale uitstap-stand

De nieuwe bedden verzamelen allerlei informatie over de patiënt. Zo weet het bed hoeveel een persoon weegt en wanneer iemand uit het bed wil. Ook hebben ze een zitstoel-stand en een speciale uitstap-stand.

Verpleegkundigen

Het is de bedoeling dat de slimme bedden het werk van verpleegkundigen iets makkelijker maken. Die moeten nu zelf vaak het bed besturen.

Het onderzoek naar de bedden duurt wel 15 jaar. In die tijd gaan de onderzoekers kijken of alles goed werkt, of dat er iets misschien nog beter kan. Daarna gaan misschien meer ziekenhuizen de bedden gebruiken.