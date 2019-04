Politie boos op mensen die gewonde man filmen

De politie in Den Haag heeft gisteren last gehad van een grote groep filmende mensen. Ze filmden een man die zichzelf had verwond met een mes. Er stonden zoveel mensen omheen, dat de agenten sirenes moesten aanzetten om de groep uit elkaar te krijgen.

Ook kinderen filmden de bloedende man, zeggen agenten op sociale media. Agenten ergeren zich aan dit gedrag en vinden het niet normaal.