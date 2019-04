Veel kalfjes sterven door vieze stallen

Op ruim 1200 boerderijen in Nederland gaan veel kalfjes dood. 1 op de 5 kalfjes sterft daar binnen twee weken nadat ze geboren zijn. Daar zijn inspecteurs achtergekomen die langs boerderijen zijn gegaan.

Vies

In het onderzoek is gekeken naar bijna 17.000 boerderijen. De inspecteurs kwamen soms erge situaties tegen, zoals kalfjes die in hun eigen mest liggen, tot hun enkels in hun eigen urine staan of geen drinkwater hebben.

Volgens een organisatie die opkomt voor boeren zijn dat uitzonderingen. En zorgen de meeste boeren juist heel goed voor hun dieren.