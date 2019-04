Gezocht: kinderen die de ruimte in willen

Een kind de ruimte in schieten voor onderzoek. Mag dat? En kan dat? Verschillende ruimtevaartorganisaties hebben dit serieus onderzocht. En het antwoord is: ja. Nog dit jaar moet het gebeuren.

Het project heet 'Space Kids' en er is in het diepste geheim aan gewerkt. Kinderen kunnen zich vanaf nu aanmelden via DEZE LINK. Vraag je ouders eerst wel om toestemming.

Kuipers

De beroemde Nederlandse astronaut André Kuipers is enthousiast over het idee. Hij is dan ook nauw betrokken bij het Space Kids-project.