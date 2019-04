Krijg jij vandaag buiten les?

Het is vandaag buitenlesdag! Op die dag gaan veel kinderen het schoolplein op om daar een lesje aardrijkskunde, Engels of biologie te krijgen. Meer dan 2600 basisscholen doen mee.

Uit onderzoek blijkt dat les krijgen in de buitenlucht heel goed is. Kinderen kunnen beter leren door daglicht en frisse lucht. En ze worden minder snel moe.

Buitenlesdag is maar één keer per jaar. We zijn benieuwd of jij het vaker zou willen hebben. Laat je mening horen bij onze stelling!