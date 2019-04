Drie vragen over autisme

Over de hele wereld is vandaag aandacht voor autisme. De bedenkers hopen dat er door deze dag meer begrip komt voor autisten.

Autisme is een stoornis waar je mee geboren wordt. Er zijn veel verschillende vormen, maar vaak hebben autisten moeite met veranderingen en last van prikkels, zoals harde geluiden.

In Nederland zijn ongeveer 200.000 mensen met autisme. We hebben er drie vragen over.