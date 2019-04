In de stad Best in Noord-Brabant is een gigantisch standbeeld van Michael Jackson weggehaald. Het beeld is tien meter hoog en stond op een parkeerplaats naast een McDonald's. Het beeld moest weg na alle ophef over de overleden zanger.

Wat is er gebeurd? Vorige maand kwam een documentaire uit over Michael Jackson. In die documentaire vertellen twee mannen dat Michael Jackson hen vroeger seksueel misbruikt heeft. Het gebeurde in Neverland. Dat was een soort privé-pretpark dat Michael Jackson voor hemzelf en voor kinderen liet bouwen.

De eigenaar van het restaurant zegt dat hij het belangrijk vindt dat alle gasten zich prettig voelen als ze komen eten. Het beeld is naar een Michael Jackson-fanclub gegaan. De club gaat kijken waar het standbeeld wel mag staan. Toen de documentaire over Michael Jackson uitkwam maakten we daar deze video over: