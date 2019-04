Bekendste crimineel van Nederland reageert op beschuldigingen

Het is een grote dag in de rechtszaak tegen Willem Holleeder. De bekendste crimineel van Nederland mocht voor de laatste keer vertellen wat hij zelf van de rechtszaak tegen hem vindt.

Tegen Willem Holleeder is een levenslange gevangenisstraf geëist. Die strafeis is niet hetzelfde als de uiteindelijke straf. De rechter beslist in juli of Willem Holleeder echt een levenslange gevangenisstraf krijgt.