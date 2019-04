Nemr mag in Nederland blijven

Nemr en zijn familie mogen in Nederland blijven wonen. De advocaat van de familie heeft dat vandaag bekendgemaakt.

Nemr woont al zijn hele leven in Nederland. Toch dreigde hij uitgezet te worden naar Irak, het land waar zijn ouders vandaan komen.

Dankbaar

De advocaat van Nemr en zijn familie zegt dat ze ontzettend dankbaar zijn voor alle steun die ze de afgelopen tijd hebben gekregen. Het gezin wil nu het liefst met rust worden gelaten.

Vorig jaar zat Nemr in een documentaire van Tim Hofman. In het volgende filmpje uit 2018 zie je er meer over: