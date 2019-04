Oud schip uit 16e eeuw gevonden in de Noordzee

Een geluk bij een ongeluk: tijdens het opgraven van containers die overboord sloegen in de Noordzee, hebben onderzoekers een oud schip uit de 16e eeuw ontdekt!

Voor het eerst

Het schip komt uit Noord-Holland en is waarschijnlijk gebouwd in 1536. Het is helemaal gemaakt van hout uit Nederland. Binnenin lagen koperen platen. Het is de eerste keer dat zo'n schip wordt gevonden.