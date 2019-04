Mannen fietsen een uur achteruit op een tandem

De fietstocht was 15 kilometer lang en de mannen haalden er 1600 euro mee op. De tandem moest een klein beetje veranderd worden voor de recordpoging. De fietsenmaker heeft het stuur iets breder gemaakt zodat een van de twee er goed in kon zitten.

Naast geld ophalen, hopen de mannen ook dat hun actie een wereldrecord is. Of het ook echt in het wereldrecordboek komt, is nog even afwachten. Daar moeten de schrijvers van het boek nog over beslissen.