Deze Kinderwijkraad zorgde voor een game-ruimte op school

Zou jij willen bepalen wat er in jouw wijk gebeurt? Het kan als je in een Kinderwijkraad zit. Dat is een groep kinderen die nadenkt over nieuwe ideeën voor de buurt. Zo'n raad is er vaak in wijken waar niet zoveel te doen is of waar veel armoede is.

Leeuwarden

De Kinderwijkraad in Leeuwarden bestaat 5 jaar. En het lukt kinderen ook echt om dingen te veranderen in hun wijk. Ze hebben nu bijvoorbeeld een game-ruimte. Dat kan je zien in de video hierboven.