Drie vragen over het verkeersexamen

Duizenden kinderen op de basisschool doen vandaag het verkeersexamen. Vooral kinderen in groep 7 krijgen het.

Het eerste deel is een theorie-examen, waarbij je 25 vragen moet beantwoorden. 16 daarvan moeten goed zijn. Later krijg je een praktijk-examen, waarbij je een route moet fietsen om te laten zien hoe goed je de regels kent.

Het theorie-examen is vandaag en daarom hebben we er drie vragen over.