Gedoe over oude tweets van keeper FC Emmen

Kjell Scherpen, de keeper van FC Emmen werd gisteren belachelijk gemaakt tijdens de wedstrijd FC Emmen-Ajax. Fans van Ajax hebben ontdekt dat Kjell groot fan is van Feyenoord. Toen Kjell 11 jaar was, heeft hij zelfs tweets met scheldwoorden over Ajax verstuurd.

Wat vind jij: is het terecht dat de Ajax-fans zo reageren? Of is het logisch dat je als kind soms dingen zegt waar je later anders over denkt? Reageer op onze stelling!