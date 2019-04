Zieke Koen krijgt 700 kaarten van voetbalfans van ADO Den Haag

Koen heeft van fans van voetbalclub ADO Den Haag 700 beterschapskaarten gekregen. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij ernstig ziek is. Hij heeft een tumor in zijn botten.

Koen is 11 jaar en groot fan van ADO Den Haag. De supporters van ADO bedachten daarom dat ze hem heel veel kaarten wilden sturen om hem beterschap te wensen.

Schilderij

De voetbalfan heeft ook een schilderij gekregen van zijn favoriete speler: Tommie Breugeldijk. Die kreeg hij van een kunstenaar die speciale voetbalkunst maakt.