Dwars geslaagd! Lesbisch stelletje in nieuwe Donald Duck

Vandaag komt er voor het eerst een Donald Duck uit met een tekening van een lesbisch stel erin. Dat komt door een actie van Fenna van 10.

Fenna zat vorige maand in onze serie DWARS. Daarin vertelde ze dat het haar dwars zat dat er nooit stripfiguren in de Donald Duck staan die homo of lesbisch zijn.

Geslaagd!

Samen met Malou ging ze naar de hoofdredacteur. Die beloofde dat er binnenkort een tekening in zou staan met een lesbisch stelletje. En daar heeft het blad zich aan gehouden. Een geslaagde dwars dus!