VVV-Venlo scoort door ballenjongen Lars

Een bijzondere avond voor Lars van 11. Bij de voetbalwedstrijd van VVV-Venlo tegen FC Utrecht, scoorde VVV het eerste doelpunt mede door de snelle actie van Lars.

Voor-assist

Lars is ballenjongen en gooide de bal heel snel het veld in. Daardoor is hij eigenlijk 'de man van de voor-assist'. Dat betekent dat Lars een klein beetje hielp bij het maken van de goal.

Er zijn geen beelden van Lars die de bal ingooit, maar hier kan je het doelpunt in de herhaling zien: