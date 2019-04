Wow: in deze mega-filmstudio worden onderwaterfilms gemaakt

In de onderwaterstudio kunnen allerlei films worden opgenomen die over water gaan. Ze kunnen er tsunami's namaken en bijvoorbeeld boten die omslaan.

In België is de grootste onderwaterstudio van Europa geopend. Het bad is 50 meter lang en 10 meter diep.

BREAKING SURFACE, directed by Joachim Heden is now shooting at 8 meter of depth at LITES WATER STAGE BELGIUM