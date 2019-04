Kinderen in Utrecht krijgen les over terrorisme

Wat is terrorisme eigenlijk? En hoe groot is de kans dat je ermee te maken krijgt? Misschien krijg jij er binnenkort ook wel les over, want er zijn speciale lessen voor kinderen gemaakt. Kinderen in Utrecht kregen vandaag zo'n les.

Voor hen is het misschien wel extra belangrijk, want in hun stad was een paar weken geleden een terroristische aanslag.