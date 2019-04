Veel Nederlanders hebben schimmel in huis

Bijna 1 op de 5 Nederlanders woont in een huis met vocht en schimmel. Dat blijkt uit onderzoek.

Vooral oude huizen hebben er last van. Schimmel kan slecht zijn voor je gezondheid. Je kunt er benauwd van worden of zelfs astma van krijgen.

Vlekjes

Je kunt schimmel in huis herkennen aan zwarte of groene vlekjes. Deskundigen raden aan om je huis altijd goed te luchten, maar in sommige gevallen is dat niet genoeg en zit er te veel vocht in de muren of in de vloer.

Een organisatie die zich bezighoudt met de woningen, wil dat de regering er snel wat aan gaat doen.