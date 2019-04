'Schamen voor ongesteldheid? Nergens voor nodig!'

Er wordt te weinig rekening gehouden met meisjes die op de basisschool al ongesteld worden. Dat zeggen deskundigen. Zij vinden dat basisscholen daar beter over na moeten denken.

De menstruatie duurt ongeveer 5 dagen. Veel meisjes en vrouwen gebruiken in die periode maandverband of tampons om het bloed op te vangen.

In de puberteit verandert het lichaam van een meisje en wordt ze vruchtbaar. Vanaf dat moment komt iedere maand een eitje vrij. Als dat eitje het lichaam verlaat, zit daar bloed bij. Dat noem je ongesteld zijn of menstruatie.

Wat is ongesteld zijn?

De meeste meisjes worden voor het eerst ongesteld rond hun 13de, maar eerder of later kan ook. Sommige meiden worden voor het eerst ongesteld op de basisschool.

Meiden vinden het vaak lastig om erover te praten. En op sommige scholen zijn er geen prullenbakjes in de wc waar je gebruikte maandverbanden en tampons weg kan gooien. In de video hierboven zie je hoe het is geregeld op een basisschool en op een middelbare school.