Diyae speelt harp in het Concertgebouw

Diyae speelt nog niet zo lang harp. Hij hoorde het instrument voor het eerst in een film. Dat vond hij zo mooi dat hij zelf ook harp wilde spelen.

Bijna iedere muzikant droomt ervan om ooit een groot concert te spelen. Voor Diyae kwam die droom gisteren al uit. Hij mocht harp spelen in het Concertgebouw in Amsterdam.

Diyae over harpmuziek

De beroemde harpist Remy van Kesteren speelt ook mee in het concert. Hij vindt het heel belangrijk dat kinderen dit soort muziek leren kennen.

Het concert waar Diyae in meespeelt hoort bij de Kindermuziekweek. In die week is het de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen kennismaken met muziek. Daarom zijn er de hele week speciale muzieklessen en optredens. De week duurt nog tot en met 14 april.