Werklozen in Den Haag kregen opeens duizenden euro's op hun rekening. Ze zouden van de gemeente geld krijgen voor een speciaal project. Maar de gemeente maakte per ongeluk te veel geld over.

Het bedrag dat ze gestort kregen, was 100 keer hoger dan eigenlijk de bedoeling was.

Terugbetalen

Helaas voor hen, ze moeten het geld weer terugbetalen. De gemeente heeft het meeste geld inmiddels weer binnen.