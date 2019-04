Man vindt per toeval enorme muntenschat

De man ontdekte de schat toen hij rondliep met zijn metaaldetector. De detector begon opeens flink te piepen en daarom besloot de man om daar te graven. Hij dacht eerst dat het een colablikje was, maar al snel had hij door dat er iets bijzonders lag.

Het is misschien wel de grootste muntenschat in Nederland ooit. In een akker op Goerree-Overflakkee heeft een man meer dan 2000 oude munten gevonden. Volgens experts zijn de munten veel geld waard.

50 munten van de schat zijn vanaf nu te zien in het Streekmuseum in Sommelsdijk. De rest van de schat gaat een kluis in. De schat beveiligen is namelijk erg duur en dat kan het museum niet betalen.