Het beste uit de 'Check Dit Dan'

Wat zijn de opvallendste nieuwtjes uit onze rubriek Check Dit Dan? Iedere zondag zetten we de hoogtepunten voor je op een rij. Met deze week:

1. De auto-alarm challenge

Wie kan het best een auto-alarm nadoen? Dat is de vraag bij een nieuwe challenge. De vrouw in het eerste filmpje is met de challenge begonnen, en legt de lat meteen erg hoog.