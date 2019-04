Veel kinderen in Limburg zitten zonder internet

Balen voor kinderen in Limburg waarvan de ouders een Ziggo abonnement hebben. Ze kunnen al de hele dag niet internetten. Veel mensen klagen erover op sociale media.

Storing

Ziggo zegt dat er een grote internet- en telefoonstoring is. Ook video on demand is stuk. Wat er aan de hand is, is niet bekend. Het bedrijf weet ook niet wanneer de problemen opgelost zijn. Televisie kijken kan trouwens wel, op een paar lokale zenders na.

Zou jij het erg vinden, een dag zonder internet? Reageer op onze stelling: