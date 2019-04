Duizenden hardlopers rennen door Rotterdam

Het was lekker weer en lekker druk in Rotterdam vandaag, want daar werd de jaarlijkse marathon gerend. 17.000 professionele hardlopers en amateurs deden mee. Langs de kant stonden een miljoen mensen hen aan te moedigen.

Record

Er is een recordtijd gelopen door de Keniaan Marius Kipserem. Hij kwam na 2 uur, 4 minuten en 11 seconden als eerste over de finish. Nog nooit was iemand zo snel tijdens de marathon van Rotterdam.