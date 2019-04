Steeds meer vmbo'ers krijgen les in Nederlands én Engels

Een deel van je schoolvakken in het Nederlands volgen en een deel ervan in het Engels. Zodat je ook die taal vloeiend leert spreken. Tweetalig onderwijs noem je dat. Na havo en vwo, kunnen tegenwoordig ook veel vmbo'ers dat.

In totaal zijn het er nu 30, bijna twee keer zoveel als vier jaar geleden.

Er zijn in Nederland 180 scholen die officieel tweetalig onderwijs geven. De meesten deden dat eerst alleen voor vwo en havo.

Wij liepen een dag mee op een van die vmbo-scholen met tweetalig onderwijs: het Farel College in Amersfoort. Hier krijgen leerlingen de helft van de vakken in het Nederlands, en de andere helft in het Engels.

