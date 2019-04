Dit is de nieuwe 'Rembrandtbal' voor de eredivisie

In het Rijksmuseum in Amsterdam is de nieuwe voetbal voor het komende eredivisieseizoen onthuld. Op de bal staan tekeningen van de Nederlandse schilder Rembrandt.

Dat komt omdat 2019 het Rembrandtjaar is. Het is precies 350 jaar geleden dat de beroemde schilder overleed. De nieuwe bal werd dus ook voor de Nachtwacht getoond, het beroemdste schilderij van Rembrandt.

Ontwerp

Sinds een paar seizoenen laat de eredivisie de bal ontwerpen. De bal waar nu mee gespeeld wordt, is ontworpen door Johnny de Mol met een elftal kinderen.

Seizoen

De Rembrandtbal wordt op zondag 28 april voor het eerst gebruikt in de eredivisie. Daarna is 'ie weer te zien in het nieuwe seizoen.