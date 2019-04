12 mensen opgepakt voor aanslag op De Telegraaf

Wat gebeurde er ook alweer?

Het bestelbusje reed afgelopen juni met hoge snelheid in op de voorkant van het Telegraaf-gebouw in Amsterdam. De bestuurder stak het busje daarna in brand, en vluchtte met een andere auto. Er was niemand in het pand aanwezig, maar de schade was groot. Het heeft een miljoen euro gekost om alles op te laten opknappen.