School boos: kinderen mogen niet meer hun eigen lesdagen kiezen

De enige regel is dat de leerlingen net zoveel les moeten volgen als kinderen op andere scholen. Dat zijn 950 uur les per jaar.

Bij een flexibel lesrooster mogen leerlingen zelf kiezen op welke dagen ze naar school gaan. Zo kunnen ze soms midden in de week een dagje vrij nemen of op vakantie gaan wanneer ze willen. Als je vrij neemt, heet dat 'verlof'.

Wat is een flexibel lesrooster?

De proef is in 2011 begonnen en er deden 12 scholen mee. Op basisschool La Res in Enschede balen ze dat het experiment stopt. De leerlingen, ouders, juffen en meesters waren heel blij met het flexibele rooster.