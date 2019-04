'Gevangenen zouden zelf eten moeten koken'

Mensen die opgesloten zitten in de gevangenis zouden niet zo vaak magnetronmaaltijden moeten eten. Het is beter als ze zelf hun eten koken. Dat zeggen onderzoekers van de regering.

Gevangenen krijgen nu vaak magnetronmaaltijden of eten uit een kantine. Dat vinden ze vaak niet lekker. De onderzoekers denken dat gevangenen gezonder en lekkerder eten als ze voortaan zelf koken. En het is beter voor het milieu, want daardoor hoeft er minder eten te worden weggegooid.

