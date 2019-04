Onderzoek naar vrijwilligerswerk in weeshuizen

Veel Nederlandse jongeren gaan tijdens hun studie een tijdje te werken in een weeshuis in het buitenland. Dat klinkt aardig, maar volgens politici gaat het niet altijd goed in die weeshuizen. Daarom gaan ze er onderzoek naar doen.

Het probleem met de weeshuizen is vooral dat niet alle kinderen die er wonen weeskinderen zijn. Bij sommige kinderen leven de ouders nog. Toch zitten ze in een weeshuis omdat hun ouders denken dat ze daar een beter leven krijgen.

Geld

De weeshuizen zelf, verdienen ondertussen veel geld. Politici vinden dit geen goede zaak. Kinderen die hulp nodig hebben, moeten die hulp thuis krijgen. En niet in een weeshuis.

Daarom willen politici dat er een onderzoek komt naar dit soort vrijwilligerswerk. Ze vinden dat er strengere regels moeten komen.