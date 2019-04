Dit zijn de finalisten van de Jeugdjournaal Wedstrijd

De finalisten voor de Jeugdjournaal Wedstrijd zijn bekend! We kregen meer dan 600 filmpjes en die waren bijna allemaal fantastisch. Helaas konden we maar tien kinderen uitkiezen voor de finale.

Zondag krijgen alle finalisten een laatste opdracht. Dat kan je allemaal volgen in onze story op instagram. 's Avonds zie je in de uitzending en onze app wie de winnaar is.

We organiseren de wedstrijd samen met Beeld en Geluid. Op deze site vind je er meer over.