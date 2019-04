Wilde kat ontsnapt in Haarlem

De dierenambulance in Haarlem is al dagen op zoek naar een bijzonder wild dier. De savannah is een kruising tussen een serval (dat is een wilde kat uit Afrika) en een huiskat en kan best agressief zijn.

Het dier ontsnapte een paar dagen geleden en heeft zich tot nu toe nog niet laten vangen. De wilde kat wordt als huisdier gehouden, maar wist vrijdag te ontsnappen.