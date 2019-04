Welke school is de sportiefste school van Nederland?

Vandaag wordt bekend welke school de sportiefste school van Nederland is. Dat is een wedstrijd voor scholen die extra aandacht geven aan bewegen en sport.

Iedere school in Nederland kon zich opgeven voor de wedstrijd. Een jury bepaalt welke school het sportiefst is. Vijf scholen staan in de finale. Hierboven zie je 3 vragen en antwoorden over de wedstrijd.

Meer dan alleen gym

Op sportieve scholen gebeurt er veel meer dan alleen gymles. Zo laten de leraren de kinderen bewegen tijdens de lessen of geven ze speciale sportlessen.

Vanavond zie je in het Jeugdjournaal een reportage over de sportiefste school in het speciaal basisonderwijs.