Moeder van Howick en Lili mag terug naar Nederland

Howick en Lili waren vorig jaar veel in het nieuws. Tien jaar geleden kwamen ze met hun moeder naar Nederland. Het gezin kreeg geen verblijfsvergunning. Daarom werd de moeder van Howick en Lili in 2017 uitgezet naar Armenië, het land waar zij is geboren.

Het leek erop dat Howick en Lili daar ook heen moesten, maar in september 2018 werd bekend dat de kinderen toch in Nederland mochten blijven.

Nu is besloten dat hun moeder weer in Nederland mag komen wonen, zodat het gezin bij elkaar is. Het is nog niet duidelijk wanneer ze precies hierheen komt.