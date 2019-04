Ajax speelt gelijk tegen Juventus

Voetbalclubs Ajax en Juventus bleken gisteravond ongeveer even sterk. De spannende kwartfinale van de Champions League eindigde in 1-1.

Na de rust kwam Ajax gelijk terug en scoorde David Neres de 1-1. Daarna kreeg Ajax een hoop kansen, maar die gingen er niet in.

Ajax en Juventus gingen lang gelijk op. Pas in de laatste minuut voor de rust viel het eerste doelpunt. Door een kopbal van Cristiano Ronaldo werd het 1-0 voor Juventus.

afcajax

To all fans, You’re something special.🔑 #UCL #ajajuv