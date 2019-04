LIVE: De opening van de Koningsspelen 2019

Kijk live mee naar de opening van de Koningsspelen! In de speciale uitzending van het NOS Jeugdjournaal zie je het laatste nieuws, een interview met de koning en de officiële aftrap met een optreden van Kinderen voor Kinderen.

De uitzending begint om 08:45 uur. Kijk je via de app? Dan is de uitzending te zien via NPO Start. Op een computer of digiboard zie je de uitzending ook hier: